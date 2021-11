Decisão da Saúde por 2ª dose da Janssen surpreende integrantes da pasta, Anvisa e laboratório

"Os dados da vacina de dose única da Janssen possibilitam um regime de imunização capaz de proporcionar benefícios para cada indivíduo, seja quando administrada em dose única com resposta eficiente para o combate à pandemia ou como dose de reforço depois de pelo menos dois meses – com o objetivo de maximizar a proteção contra casos sintomáticos de Covid-19", disse.

A proteção com uma dose única da vacina, que é usada em diversos países, inclusive no Brasil, é de 70%.

"Nós distribuímos ordinariamente duas pautas [por semana]. Essa da Janssen é a partir de sexta-feira se forem todas liberadas. Elas chegaram ontem e vão ser distribuídas com todas as informações", disse.

Após o questionamento de quando as pessoas poderão procurar os postos de saúde, Melo disse que o Ministério da Saúde deve liberar as vacinas a partir de sexta (19) para estados e municípios.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva do Ministério da Saúde nesta terça, quando a pasta informou que a dose de reforço contra Covid estava liberada para toda a população adulta do país.

Em nota, porém, a Anvisa disse que iniciativas deste tipo foram previamente discutidas com as agências reguladoras em diversos países.

Os anúncios desta terça também pegaram de surpresa parte da equipe do ministro Marcelo Queiroga. As decisões sobre a Covid-19 têm sido tomadas em grupos restritos e o PNI (Programa Nacional de Imunizações) está sem comando desde o fim de junho.

Apesar do mal-estar, a Anvisa não quer entrar em conflito com o ministério. O temor é de que os questionamentos alimentem discursos antivacina.

Na leitura de técnicos da agência, o ministério deveria formalizar que agiu no lugar do órgão regulador, em publicação no Diário Oficial da União, por exemplo, além de explicar as razões para essa iniciativa.

Mas o ministro só pode tomar este tipo de iniciativa em casos "que impliquem risco à saúde da população" ou em cenários de inação da Anvisa, ainda de acordo com as regras vigentes.

A segunda dose deve ser aplicada dois meses após a primeira na população adulta. Já a dose de reforço deve ser usada após cinco meses do esquema primário completo. A recomendação é que seja com imunizante diferente, preferencialmente da Pfizer.

Segundo anúncio da pasta, o imunizante, que vinha sendo usado em dose única, agora passará para o regime de duas aplicações, como já acontece com as injeções da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.

