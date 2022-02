De Moscou, Bolsonaro classifica chuva em Petrópolis de tragédia e aciona ministros

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que vai sobrevoar a região com o presidente na sexta-feira. "Ele viria da missão oficial da Rússia direto para Brasília, [mas] ele mudou trajeto, vai direto pro Rio de Janeiro, para se dirigir até a cidade de Petrópolis e também reforçar todas as iniciativas".

O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, que também integra a comitiva presidencial na viagem, prestou solidariedade nas redes sociais. "Acompanhei de perto a mobilização do nosso PR @jairbolsonaro que, aqui da Rússia, acionou vários ministérios para atuarem no local".

"Bem como conversei com o @DefesaGovBr , General Braga Neto, que me acompanha na Rússia", afirmou no Twitter.

"De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ", disse. O chefe do Executivo, cujo domicílio eleitoral é no estado, afirmou ainda ter feito "várias ligações" para os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Paulo Guedes (Economia) para que prestassem auxílio imediato às vítimas, e ao governador Cláudio Castro (PL-RJ).

