Das dez melhores universidades da América Latina, três são brasileiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre as dez melhores universidades da América Latina, três são instituições de ensino públicas brasileiras. Ranking divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds) avaliou USP, Unicamp e UFRJ como as mais prestigiadas do país.

O levantamento, publicado anualmente, avaliou 410 instituições de ensino de 20 países da região. O ranking é liderado, como no ano anterior, pela Pontifícia Universidade Católica de Chile.

A USP aparece em segundo lugar, a Unicamp, em quinto, e a URFJ, em nono. Entre as 100 melhores universidades, 25 são brasileiras --22 são instituições públicas e apenas 3 são particulares.

Apesar da boa avaliação das instituições brasileiras, os responsáveis pelo ranking, assim como em anos anteriores, fazem alertas pela melhoria do investimento e do prestígio das universidades no país.

"Ainda que o Brasil se mantenha como o líder regional no ensino superior do ponto de vista da pesquisa, sua predominância tem diminuído", disse Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS.

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) tem um discurso crítico da qualidade das instituições federais.

Sob o argumento de que elas são dominadas pela esquerda, a gestão já tentou duas vezes trocar a forma de escolha de reitores por medidas provisórias, ambas sem sucesso.

Das 25 instituições brasileiras mais bem avaliadas pela QS, 16 são da rede federal de ensino superior.

Para fazer o ranking, a QS avalia as instituições por meio de oito indicadores: reputação acadêmica, reputação de empregabilidade, proporção de professores por aluno, corpo docente com PhD, rede internacional de pesquisa, citação por artigo, artigos por instituição e alcance na internet.

As dez melhores universidades da América Latina

1º - Pontifícia Universidad Católica de Chile

2º - Universidade de São Paulo

3º - Tecnológico de Monterrey (México)

4º - Universidad de Chile

5º - Universidade Estadual de Campinas

6º - Universidad de Los Andes (Colômbia)

7º - Universidad Nacional Autônoma de México

8º - Universidad de Buenos Aires (Argentina)

9º - Universidade Federal do Rio de Janeiro

10º - Universidad Nacional de Colombia