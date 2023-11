Cuiabá deve ser a capital mais quente do país nesta terça (14), com 41°C

O alerta vermelho engloba o Centro-Oeste e o Sudeste e alcança parte das demais regiões. Grande parte do Nordeste ainda está em alerta amarelo, assim como o Acre e parte do Amazonas. Já os estados do Sul estão em alerta laranja.

A meteorologista do Inmet Márcia Seabra destaca que o alerta vermelho é o máximo praticado pelo instituto no que se refere ao calor. O primeiro é o amarelo, o segundo, o laranja, e o terceiro, o vermelho. O aviso é válido para todo o Brasil.

O forte calor representa risco para a saúde das pessoas, diz o instituto, uma vez que as temperaturas estão pelo menos 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.

O Inmet emitiu na segunda (13) um aviso no qual prolongou até sexta (17) o alerta vermelho para a onda de calor que atinge praticamente todo o país, principalmente as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cuiabá deve ser a capital mais quente do país nesta terça-feira (14), com a temperatura alcançando os 41°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

