Criminosos invadem Guarapuava (PR) para assaltar empresa de transporte, atacam a polícia e espalham terror

Em agosto do ano passado, uma quadrilha fez uma das ações mais agressivas do novo cangaço ao invadir Araçatuba, a 521 km de São Paulo. O grupo explodiu e roubou duas agências bancárias, fez moradores reféns, disparou bombas e ateou fogo em veículos durante a fuga. Três pessoas morreram na ação e outras quatro ficaram feridas.

Ações desse tipo acontecem com frequência desde 2018, são realizadas por quadrilhas especializadas e fazem parte do chamado novo cangaço. São invasões de cidades de pequeno e médio porte por criminosos fortemente armados, em grupos de 15 a 30 homens, que chegam durante a noite ou madrugada em comboios de veículos potentes.

A atriz Larissa Manoela, 21, nascida em Guarapuava, afirmou nas redes sociais que ficou com o coração apertado ao saber o que aconteceu em sua cidade. "Eu tô com vocês. Família, amigos, se protejam", disse.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o trânsito foi interditado nos kms 353 e 330 da rodovia BR 277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. As interdições estão ligadas aos ataques na cidade.

Os ataques aconteceram por volta das 22h de domingo e no início da madrugada os moradores não ouviam mais barulhos de tiros ou explosões. Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia também não informou até o momento detalhes sobre a tentativa de assalto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exemplo do que já aconteceu em Araçatuba (SP), Criciúma (SC) e Cametá (PA), os moradores de Guarapuava, no Paraná, viveram momentos de terror na noite deste domingo (17) após criminosos fortemente armados invadirem a cidade para assaltar uma transportadora de valores. O grupo atirou contra um batalhão da Polícia Militar, incendiou carros, fez reféns e disparou tiros. Dois policiais foram baleados.

