Criminoso faz reféns em tentativa de assalto no Bom Retiro, em SP

Nos cinco primeiros meses deste ano, 72 pessoas foram mortas em latrocínios no estado, segundo as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública. No ano passado, foram 73 no mesmo período.

No início do mês, um homem de 38 anos morreu após ser baleado na avenida Sumaré, em Perdizes (zona oeste de SP).

Policiais militares negociaram com o assaltante, e as vítimas foram liberadas sem ferimentos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto em restaurante no Bom Retiro, na região central de São Paulo, foi interrompida por um vizinho do local, que percebeu o que acontecia, entrou armado e atirou em dois criminosos, na noite desta segunda-feira (18).

