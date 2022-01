Criminoso é baleado na mão ao tentar roubar celular de PM; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma policial militar, em trajes civis, reagiu a uma tentativa de assalto na região do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta (28), baleou um suspeito e prendeu a comparsa dele.

Conforme imagens do circuito de segurança de uma casa, a policial estava em ponto de ônibus, a caminho do trabalho, quando um criminoso estacionou um Volkswagen Fox e passou simular uma eventual pane no veículo. Olhou pneus, porta-malas e interior do carro.

Depois de alguns segundos de simulação, o criminoso foi para a parte traseira do veículo, aproximou-se da policial e anunciou o assalto. Conforme registro oficial, o assaltante pediu o celular da vítima e levou a mão à altura da cintura, indicando que retiraria uma arma debaixo da blusa.

A PM, então, sacou a arma dela, uma pistola, e atirou contra o assaltante, que saiu correndo. A soldado, na sequência, abre a porta do veículo, e dá voz de prisão à comparsa do ladrão.

Segundo informações oficiais, a PM, de 22 anos, com quatro anos na profissão, chegou a realizar oito disparos. A militar, que nada sofreu de ferimentos, não soube precisar aos colegas, que foram no apoio dela, se havia atingido o indivíduo que fugiu.

Momentos depois, porém, outra equipe que patrulhava a região abordou um suspeito com um ferimento na mão direita, possivelmente ligado à ocorrência. Além dele, os PMs também abordaram no local o proprietário do veículo utilizado no roubo, o Fox.

Todos os suspeitos foram conduzidos ao 73° DP (Jaçanã), que investiga o caso.