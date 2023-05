Crianças salvas na Amazônia colombiana estão em aldeia; avó espera notícias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A avó das crianças que foram encontradas na Amazônia colombiana após um acidente aéreo diz que ainda não recebeu nenhuma notícia do governo.

Fátima, avó das crianças, declarou ao jornal El Tiempo que nenhuma autoridade entrou em contato com a família. Ontem, o presidente Gustavo Petro anunciou no Twitter que as crianças desaparecidas foram encontradas vivas após 17 dias na floresta.

Petro foi informado que as crianças foram localizadas e estavam bem de saúde pela agência governamental Bem-Estar Familiar, mas as Forças Armadas não confirmaram a notícia.

Após as informações desencontradas, a diretora do Instituto Bem-Estar Familiar, Astrid Cáceres, esclareceu hoje que as crianças estão numa aldeia indígena em mata fechada. A declaração foi dada à rádio W.

As crianças estavam num avião que caiu na madrugada de 1º de maio após uma falha no motor. Elas sobreviveram ao impacto, mas a mãe e outros dois adultos morreram.

"Não sabemos muito bem. Nos disseram que as crianças foram encontradas por um camponês e um agricultor. Como sua família, espero que voltem logo. Estou esperando que nos comuniquem", disse Fátima, avó das crianças desaparecidas, ao jornal El Tiempo

"Não conseguimos contatar o Exército, mas as crianças estão num dos grupos indígenas que estão na área. Temos que entender que a selva é complexa e os grupos de busca estão se movimentando por toda a área, mas a comunicação é muito complexa", afirmou a Diretora do Instituto Bem-Estar Familiar, Astrid Cáceres