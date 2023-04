Crianças feridas em ataque a creche em Blumenau saem do hospital

BLUMENAU, SC (FOLHAPRESS) - As quatro crianças feridas no atentado à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na quarta-feira (5), deixaram o Hospital Santo Antônio e já estão em casa. A informação foi divulgada pelo hospital no final da manhã desta quinta-feira (6).

"Todas as crianças passaram por exames e avaliação médica. A equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente", informa a nota.

"O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares", de acordo com o comunicado.

O autor do ataque, um homem de 25 anos, se entregou à Polícia Militar logo depois da ação.

Duas das quatro vítimas do atentado haviam sido enterradas em Blumenau, sob aplausos e orações na manha desta quinta. Eram crianças de 4 a 7 anos, três meninos e uma menina.

Desde a noite de quarta, o velório reuniu não só familiares, mas moradores consternados com a tragédia. Na noite anterior, uma vigília na porta da escola, com velas e flores, homenageou a memória das vítimas do atentado.

Também nesta quinta-feira (6), a prefeitura de Blumenau realizou uma reunião a portas fechadas no Teatro Carlos Gomes com os gestores das instituições de educação municipais, estaduais e privadas do município. Participaram autoridades de segurança, além do Ministério Público e da Secretaria Estadual da Educação.

Na ocasião, o prefeito Mário Hildebrandt (Podemos) anunciou que a prefeitura vai ampliar e implementar 125 câmeras de segurança em todas as escolas e centros de educação do município, que estarão em pontos específicos e integradas à central de controle da cidade.

A prefeitura divulgou também que vai aumentar o número de psicólogos nas instituições de ensino e prometeu a criação de um plano de contingência elaborado pelos órgãos de segurança pública e prefeitura para prevenir que novos casos ocorram.

Em conversa com a imprensa do dia anterior, as autoridades mencionaram a possibilidade de recontratar policiais aposentados, hoje na reserva, para vigiar escolas.

Nesta tarde, uma reunião online aberta a todos os profissionais de educação da cidade dará orientações sobre como proceder nas instituições de ensino a partir da próxima semana.

As aulas em Blumenau foram canceladas desde quarta-feira e serão retomadas na segunda-feira. A prefeitura decretou luto oficial de 30 dias pelo atentado.