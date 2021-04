Crianças e grávida vacinadas por engano contra Covid são submetidas a exames em Itirapina (SP)

"É um fato que ocorreu, já está efetivado, pessoas receberam vacina de forma errônea. Foram para receber uma vacina e receberam outra. Isso nós não podemos mudar. Eu não quero crucificar ninguém, mas quero me solidarizar com todos aqueles que de uma forma ou de outra foram enganados na hora de receber a vacina", disse.

O Butantan informou que, conforme indicado em bula, a vacina Coronavac é indicada para indivíduos com 18 anos ou mais e que, no caso de crianças e gestantes expostas à vacina, não é indicada a aplicação da segunda dose do imunizante.

