Crianças e gestantes já podem tomar vacina contra a gripe em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Crianças, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde começam a ser vacinados nesta segunda-feira (12) contra o vírus causador da gripe. A imunização segue até julho, e são esperadas mais de 4,7 milhões de pessoas, segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

A pasta da gestão Bruno Covas (PSDB) afirma que, neste momento, a prioridade deve ser a vacina da Covid-19. Por isso, os idosos serão vacinados somente na segunda fase da campanha contra a gripe, prevista para o dia 11 de maio.

A vacina contra o vírus Influenza será aplicada exclusivamente em 468 escolas e estabelecimentos de educação (EMEIs, Escolas Estaduais, CEIs e outros estabelecimentos de ensino). De acordo com a SMS, essa é uma medida para ampliar o acesso ao imunizante.

O objetivo da campanha, de acordo com a secretaria, é reduzir as complicações e a mortalidade decorrente do vírus da gripe no público-alvo da campanha. Essa também é uma forma de facilitar o diagnóstico diferencial entre Covid-19 e demais doenças respiratórias causadas pela Influenza.

No período da campanha, as unidades de saúde também farão a atualização da Caderneta de Vacinação do público-alvo, com a oferta das demais vacinas (como poliomielite, sarampo, pentavalente, febre amarela e rotavírus) do Calendário Nacional de Vacinação.