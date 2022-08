Crianças deitam em chão de escola para fugir de tiroteio na Bahia

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma escola de ensino infantil da rede municipal de Salvador teve que suspender as aulas, na manhã desta segunda-feira (15), por causa de uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Nordeste de Amaralina, bairro na capital da Bahia.

Estudantes e funcionários do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil), onde estudam 179 crianças na faixa dos dois aos cinco anos, foram obrigados a deitar no chão para proteger do tiroteio.

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) não confirmou se a unidade chegou a ser atingida por algum disparo, mas disse, por meio de nota, que a gestão da escola decidiu suspender as atividades por causa da insegurança.

No comunicado, a pasta não afirmou quantas pessoas estavam na escola no momento do tiroteio. Ainda segundo a assessoria de comunicação do órgão, há previsão de que as aulas sejam retomadas nesta terça-feira (16), caso a situação esteja normalizada no bairro.

Também em nota, a Polícia Militar afirmou que, por volta das 8h, equipes da 40ª CIPM (Companhia Independente) realizavam rondas no bairro Santa Cruz, anexo ao Nordeste de Amaralina, quando se depararam com um grupo de homens armados.

Os criminosos, diz o texto, atiraram em direção aos policiais na altura da localidade conhecida como Beco das Pedras. Segundo a nota, os militares revidaram e, após a troca de tiros, os suspeitos fugiram. Não havia registro de feridos até o início da noite, ainda conforme a PM.

O confronto entre policiais e criminosos se intensificou na região desde a tarde de quinta-feira (11). Por causa da intensa troca de tiros, a Unidade de Saúde da Família Menino Joel, também no Nordeste de Amaralina, encerrou o expediente uma hora mais cedo naquele dia.

A unidade foi batizada em homenagem ao garoto Joel Conceição Castro, morto aos 10 anos, no mesmo bairro, em 2010, quando se preparava para ir dormir próximo à janela. À época, a perícia confirmou que o tiro saiu da arma de um policial militar durante uma operação.

Na quinta-feira, segundo nota divulgada pela PM, os agentes também faziam uma ronda na região da Santa Cruz, quando as viaturas foram alvejadas por criminosos na localidade conhecida como Campo da Natureza.

Na ocasião, de acordo com o texto, os criminosos conseguiram fugir, mas a polícia apreendeu uma motocicleta com placa adulterada que teria sido abandonada no local. O comunicado da PM não divulgou se houve prisões dos suspeitos durante o último fim de semana.