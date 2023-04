Crianças brigam, mães são chamadas a escola e uma esfaqueia a outra em MG

A direção da escola afirmou que tomou as providências necessárias. Em nota, a SEEMG disse que "a escola é um ambiente democrático, pautado pelo exercício pleno do respeito e da cidadania, sem tolerância para atos e discursos que estimulem e promovam a violência".

A direção da escola havia convocado uma reunião com os responsáveis pelas alunas para tratar sobre uma briga entre elas. Segundo relatou a diretora à PM, "os ânimos ficaram exaltados e iniciou-se uma agressão" entre as mães. A profissional de ensino percebeu uma delas sangrando ao tentar separar a briga. A agressora fugiu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher atacou a outra com golpes de faca após se encontrarem na Escola Estadual Joaquim Saraiva, em Uberlândia, na quarta-feira (26), para resolver uma briga entre as filhas delas.

