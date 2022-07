Criança pode tomar dose contra Covid com outras vacinas em São Paulo

Pessoas com alto grau de imunossupressão com 40 anos ou mais podem tomar a 5ª dose (ou terceira de reforço)

Para Luiz Artur Vieira Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da capital, a expectativa é que com essa nova regra haja ampliação da cobertura vacinal de outras doenças, uma vez que, quando a criança for imunizada contra a Covid, já poderá ter a carteirinha de vacinação atualizada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Crianças a partir de 5 anos podem, a partir desta sexta-feira (15), tomar a vacina contra a Covid-19 junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Até então, era preciso esperar ao menos 15 dias. A Secretaria Municipal da Saúde diz que fez a mudança após recomendação do Ministério da Saúde.

