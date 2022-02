Criança foge de casa em Manaus, dribla segurança e embarca em voo para Guarulhos (SP)

As investigações da Polícia Civil apontam que a criança pegou um ônibus até o aeroporto, onde conseguiu driblar os sistemas de segurança e embarcar sozinho em um voo da companhia aérea Latam com destino à cidade da Grande São Paulo.

SALVADOR (FOLHAPRESS) - Um menino de 9 anos fugiu de casa em Manaus na manhã deste sábado (26) e foi encontrado no fim do dia no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a cerca 2.700 quilômetros em linha reta da capital amazonense.

