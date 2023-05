Criança engole 40 chicletes e passa por cirurgia para desobstruir estômago

Tomografias computadorizadas mostraram que o menino tinha uma grande massa presa no estômago, também conhecida como bezoar, que ocupava quase 25% do espaço.

O menino, que não foi identificado, não sofreu efeitos a longo prazo. No entanto, os médicos disseram a ele que ele teve sorte de o chiclete não ter bloqueado seu intestino, o que poderia ter sido fatal. Se as paredes do intestino fossem perfuradas, isso poderia levar ao vazamento da goma de mascar para outras partes do corpo.

