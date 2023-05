Criança e jovem morrem baleadas na zona norte do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de 11 anos e uma jovem de 19 anos morreram na madrugada deste domingo (30) após serem baleados no bairro de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher também ficou ferida por um tiro na perna.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, na manhã deste domingo, foi acionada para checar a entrada de duas vítimas por disparos de arma de fogo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Costa Barros e no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, também na zona norte do Rio.

No hospital, os policiais do 41° BPM (Irajá) localizaram a mulher ferida por um tiro na perna. Conforme a PM, a paciente relatou que foi atingida quando estava na localidade conhecida como praça do Areal, em Costa Barros, e que pelo menos outras duas pessoas teriam sido encaminhadas para a UPA do bairro.

Em seguida, ainda segundo a polícia, os agentes foram até a unidade de saúde, onde constataram as mortes da jovem de 19 anos e da criança de 11. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela corporação.

A Polícia Militar afirmou que não realizava nenhum tipo de operação na região no momento em que as vítimas foram baleadas.

Em nota, a Polícia Civil declarou que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e investiga o caso. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos", afirmou.