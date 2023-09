Criança de dois anos é baleada após atirador perseguir homem em rua de BH

A Polícia Civil informou que perícia foi feita no local, onde foram recolhidos estojos e cápsulas calibre .45. Um inquérito foi instaurado para investigar "as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime". Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Aos policiais, o homem de 28 anos afirmou não saber o motivo do ataque, já que não possui desavença com ninguém. A companheira dele também informou desconhecer qualquer problema que levasse a uma tentativa de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, o casal disse que saía da loja para colocar o lixo na rua e iria embora, quando foram surpreendidos.

Já a criança foi levada inicialmente para a UPA Norte e depois transferida ao hospital Metropolitano Odilon Behrens. A secretaria municipal de Saúde não informou o estado de saúde da criança porque essas informações são repassadas apenas ao paciente, familiares ou representantes legais. A PM informou que entrou em contato com o pai do menino, que disse que a criança está internada e estável.

