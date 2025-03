Criança de 7 anos morre após ser atingida por pilastra em condomínio no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por uma pilastra que desabou sobre ela, no condomínio em que a menina morava, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira (4).

Maria Luísa Oldembergas brincava na área de recreação do condomínio quando foi atingida pela pilastra. A criança estava em uma rede de balanço no momento em que a estrutura de concreto caiu sobre ela. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Menina sofreu ferimentos na cabeça e no braço. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Peritos da PCRJ estiveram no condomínio para colher evidências que vão ajudar na elucidação do caso. A suspeita inicial é de que a área em que a tragédia ocorreu passou por reforma recentemente, sem que os órgãos responsáveis por inspeção de segurança tivessem sido acionados. Perícia vai determinar se a pilastra não estava fixada corretamente e se houve falha na execução da obra.

Administração do condomínio disse lamentar a tragédia que resultou na morte de Maria Luísa. O condomínio também afirmou colaborar com as investigações e que tem prestado toda assistência à família da vítima.

Caso é investigado pela 42º DP (Recreio). Até o momento, ninguém foi preso, mas, conforme a polícia, se ficar comprovado que houve falha no projeto de instalação da pilastra, o responsável será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.