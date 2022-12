Criança de 5 anos morre ao ter casa atingida por deslizamento de terra no ES

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de cinco anos morreu após um deslizamento de terra atingir a casa onde morava com a família em Ibitirama, no Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Essa é a primeira morte causada pelas chuvas que atingem o estado há quase um mês, segundo a Defesa Civil.

Os bombeiros foram acionados para ocorrência de desabamento "por movimentação de massa", na localidade de Santa Marta, afirma nota da Defesa Civil.

Atualmente, há 1.245 pessoas desalojadas e 412 desabrigadas no Espírito Santo. O maior número de desalojados é na cidade de São Mateus, com 838 pessoas. A igreja São Daniel Comboni está sendo usada como abrigo para as vítimas.

Três avisos meteorológicos foram emitidos para o estado. Dois deles, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apontam riscos de chuva em potencial para o norte do estado e outro para todo o estado, válido até às 10h30 desta sexta-feira (23).

Já o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) emitiu alerta de atenção para "ocorrências de acumulados significativos de chuva pelo estado", válido até o domingo (25).

Da análise do local ficou constatado que houve um deslocamento de massa, proveniente do corte do talude, que causou o desmoronamento de uma casa completa, onde moravam um casal e a filha de cinco anos.

"Os três foram socorridos por populares antes da chegada das equipes, entretanto, a criança veio a óbito no pronto atendimento. Outras três residências estavam em risco, sendo seis moradores retirados e os imóveis, isolados", diz trecho.

Em um vídeo divulgado pela Defesa Civil de Ibitirama é possível ver que a casa soterrada ficou bastante danificada. Até um carro estava no meio dos escombros.

Em seu perfil no Twitter, a Defesa Civil Nacional afirmou que é alto o risco de deslizamentos no Espírito Santo. Na região Sudeste, também é alto o risco de enxurradas, inundações e alagamentos em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (19) uma cratera surgiu na rodovia BR-101, em São Mateus (ES), interditando o trânsito. A via ainda não foi liberada. Na mesma rodovia há ainda uma erosão no km 171,3, na altura de Aracruz. No local, o trânsito está fluindo por desvio de 300 m na lateral da pista da rodovia. Já no km 249, na Serra, há interdição parcial devido à erosão do acostamento.

Entre as rodovias estaduais há 11 vias com problemas devido às chuvas.

Em boletim das 11h desta quinta (22), a Defesa Civil do Espírito Santo listou as cidades que tiveram os maiores acúmulo pluviométrico nas últimas 24 horas, em milímetros. Marilândia (98); Rio Bananal (75,2); Colatina (59,3) e Baixo Guandu (51,6) ficaram com acúmulo acima dos 50mm, considerado chuva forte.

CRATERA SURGE EM RODOVIA NO MARANHÃO

Uma cratera surgiu em uma rodovia nesta quinta (22) em Balsas, sul do Maranhão, em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado.

A via afetada foi a BR-230 no km 392. O fluxo de veículos foi impedido nos dois lados da via, dado o tamanho do buraco aberto pela erosão. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não há previsão para o trânsito voltar ao normal.

Desde o início do mês, devido às chuvas, há interdições parciais ou totais em estradas pelo Brasil.