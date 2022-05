Cresce a procura por exame para detectar dengue

No Rio de Janeiro, em abril, os resultados positivos responderam por 38% dos exames feitos. Em maio, o volume saltou para 69% no acumulado de maio até esta segunda-feira (23). Já em São Paulo, o índice de positividade subiu de quase 47% para 54% na mesma base de comparação.

As regiões Sul e Centro-Oeste foram as que mais apresentaram aumento de casos positivos, segundo o laboratório, que também observou crescimento de aproximadamente 70% nos exames para chikungunya no período. Os diagnósticos da doença dobraram na mesma base de comparação.

Na DB Diagnósticos o aumento foi de 72% na quantidade de exames feitos de janeiro a abril, além de alta de 86% no número de positivos em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o laboratório, a média de positivos ficou em 46%.

