Creches da rede municipal de SP são autorizadas a voltar a receber 100% das crianças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As creches da rede municipal de São Paulo vão poder voltar a atender 100% das crianças de 0 a 3 anos a partir de 8 de setembro.

Até agora, essas unidades só estavam autorizadas a receber 60% dos alunos.

Apesar da autorização para atender todos os estudantes, a prefeitura destaca que as creches devem garantir o distanciamento de um metro entre os alunos e podem optar por adotar sistema de revezamento. A medida vale tanto para unidades de gestão direta como para as indiretas também.

O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na manhã deste domingo (29).

"Estamos fazendo um trabalho gradual em relação à retomada das aulas", disse Nunes.

Desde 2 de agosto, todas as escolas, públicas e particulares de São Paulo, estão autorizadas a receber todos os estudantes para as aulas presenciais. A maioria das unidades da rede municipal, no entanto, optaram por continuar com o rodízio.

Segundo a prefeitura, as escolas podem optar pelo revezamento, com a divisão máxima de duas turmas.

Com o limite de atendimento de 60% das crianças, o critério para quem frequentava as creches eram os alunos que vivem em situação de alta vulnerabilidade ou que os responsáveis precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.

A rede de ensino municipal de São Paulo possui 345 mil bebês e crianças matriculados em 2.800 unidades escolares.