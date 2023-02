Cratera se abre, e Prefeitura de SP interdita trecho da av. Eliseu de Almeida, na zona oeste

O prefeito detalhou que as ações no local serão realizadas 24 horas por dia para que a pista possa ser liberada até a próxima sexta-feira (17).

Nunes explicou que o sentido bairro não será interditado, e, por causa disso, ele será compartilhado com cones para a passagem de ônibus no sentido centro, que não terão o trajeto alterado. De acordo com a gestão municipal, 25 agentes da CET foram escalados para orientar o tráfego.

Em nota, a Sabesp disse que um dos motivos para o afundamento da via foi a sobrecarga da tubulação, provocada pelas conexões indevidas de água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cratera se abriu na avenida Eliseu de Almeida, na região do Jardim Peri Peri, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (12). Um trecho da pista no sentido centro cedeu ao lado de uma obra tocada pela Sabesp.

