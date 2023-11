Cracolândia de SP tem noite tensa ao migrar para região da estação da Luz

São eles o final do viaduto Júlio de Mesquita Filho, sob a praça Franklin Roosevelt, até o início do elevado presidente João Goulart (o Minhocão), na Consolação; e o trecho contíguo ao túnel José Roberto Fanganiello Melhem, que liga a avenida Paulista à avenida Rebouças.

No mesmo dia, usuários da cracolândia saquearam uma loja especializada em conserto e venda de acessórios para celulares na rua Santa Ifigênia. Foram furtados 20 celulares e um notebook deixados por clientes para conserto, além de máquinas usadas no reparo dos produtos.

A sequência de tumultos em novembro começou no dia 1º, quando um dependente químico pediu ajuda a comerciantes após ser atingido por uma bala de borracha no braço.

Policiais militares estiveram no local por volta das 23h e dispersaram o grupo com uso de bombas. Em seguida, os dependentes químicos passaram a caminhar por ruas da Santa Ifigênia e dos Campos Elíseos, dois bairros diretamente afetados pela concentração de traficantes e usuários de drogas.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a concentração de dependentes químicos é dinâmica e se move por conta própria. A gestão Ricardo Nunes (MDB) disse ainda que as questões sobre as políticas de segurança pública devem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurada, a pasta não se pronunciou.

Por volta das 21h, um grupo de usuários chegou a deixar a rua Mauá e seguiu até o largo General Osório, nas proximidades da Sala São Paulo. No entanto, cerca de 30 minutos depois, eles retornaram para o ponto no entorno da estação da Luz.

