CPTM diz que linha 11 de trem voltará na 2ª; não há previsão para linha 12

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com funcionamento afetado desde a madrugada do sábado (3) em razão do descarrilamento de um trem de carga, continuam com alterações na noite deste domingo, mais de um dia após o ocorrido.

Por volta das 18h, a linha 11-Coral estava sem circular no trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé; a linha 12-Safira, por sua vez, não funcionava entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Ônibus do sistema Paese estão fazendo o transporte de passageiros nos dois trechos.

Em nota atualizada às 19h30, a CPTM informou que o trem de carga foi totalmente retirado da linha 11-Coral, que os trilhos da linha estão passando por reparo e que o funcionamento vai voltar ao normal às 4h, com velocidade reduzida apenas na região da estação Tatuapé, onde equipes ainda tentam reparar um trecho da linha 12-Safira.

Sobre a linha 12-Safira, que liga parte da zona leste da capital à região central, a companhia informou que "as equipes vão atuar para entregar o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé o mais rápido possível".

Não há uma previsão concreta para que o funcionamento da linha volte ao normal e os ônibus Paese continuarão funcionando para suprir o trecho entre as duas estações enquanto o funcionamento não for estabilizado.

Para ajudar na movimentação local, o Metrô vai abrir às 4h para estabelecer serviço entre as o Brás e Tatuapé. sem paradas em estações intermediárias até o início da operação comercial, às 4h40.

O órgão contou que cinco locomotivas, com dez vagões de carga de areia e seis de bobina de aço, foram retiradas ao longo do último dia.

Durante o procedimento de liberação das vias, o Expresso Aeroporto, que leva passageiros até o Aeroporto de Guarulhos, continuará suspenso.