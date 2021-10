Cortejo na praça Roosevelt inaugura memorial em homenagem a vítimas da Covid em SP

O memorial será encerrado no Dia de Finados. Ao final do evento, a população poderá levar para casa o catavento correspondente a uma pessoa que partiu.

"Me lembrou os primeiros meses da pandemia, em que estávamos todos muito preocupados. É como se trouxesse todo esse sentimento de novo para não esquecermos que isso tudo não foi brincadeira", afirma Marta Lilia Porta, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro da Consolação.

O evento estava marcado a princípio para o dia 3, domingo, mas foi adiado por causa da chuva no final de semana. A celebração desta quarta marcou a abertura do Memorial da Despedida. Ali ficarão expostos os 38 mil cataventos feitos ap artir de material reciclado. Cada um deles representa uma pessoa que morreu de Covid na cidade.

Além de estar localizada na praça Roosevelt, a escola de samba também foi muito afetada pela pandemia. Spencer Oliva Berzenje, diretor da área do barracão da escola, relembra que muitas pessoas da Vai Vai morreram. "O catavento dá a dimensão do movimento da vida, além de trazer uma questão lúdica", analisa ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cortejo ecumênico ao redor da praça Roosevelt, no centro de São Paulo, homenageou na manhã desta quarta-feira (6) as quase 40 mil pessoas que morreram de Covid-19 na capital paulista.

