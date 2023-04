Corregedoria do TJSP abre investigação sobre juiz gravado agredindo esposa

O UOL entrou em contato com a defesa do juiz e aguarda resposta. Em primeiro comunicado, os advogados dele negaram "veementemente os fatos" e repudiaram "vazamentos ilegais de processos que correm em segredo de Justiça".

O advogado do juiz e o próprio magistrado foram acionados para apresentar defesa prévia. Valmir Murici Júnior não está exercendo a magistratura, segundo nota do TJ-SP.

A apuração do TJ-SP é preliminar no âmbito administrativo-disciplinar.

