Diferentemente do que contava em versão anterior da reportagem "Idosa e diarista são achadas carbonizadas em prédio de alto padrão no Rio", publicada às 13h08, a diarista Alice Fernandes da Silva tinha 51 anos, não 49. A informação foi corrigida, e uma versão atualizada, enviada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.