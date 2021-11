Corpos de 25 dos 26 mortos em Varginha (MG) são identificados e liberados às famílias

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve confrontos no local e foram apreendidas armas, munições, granadas e veículos roubados. Na operação, foi apreendida uma carreta com um compartimento secreto que, segundo a Polícia Civil, seria usada na fuga após o assalto.

Os suspeitos estavam escondidos em duas chácaras onde, segundo as autoridades, arquitetavam um roubo aos moldes do que a polícia chama de "novo cangaço", tática também conhecida como "domínio de cidades". A ação seria semelhante ao ataque ocorrido em Araçatuba (SP), quando foi planejado um roubo de R$ 90 milhões.

"Além do serviço de identificação dos corpos, a Polícia Civil esclarece que está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos", conclui o texto.

Na ação, ocorrida na madrugada de domingo (31), nenhum policial morreu ou ficou ferido. O último integrante do grupo ainda sem nome divulgado segue no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

