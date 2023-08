Corpo é encontrado dentro de mala de viagem no Paraná

Ele afirmou ainda que a delegacia de Campo Largo não registrou, nos últimos dias, o desaparecimento de uma pessoa com baixa estatura ou até mesmo de uma criança, possíveis características do corpo encontrado.

A informação preliminar é que uma mulher teria deixado a mala no local, disse o delegado Ademair Braga Junior, em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

