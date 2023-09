Corpo de turista que desapareceu no Guarujá é encontrado

Segundo Mendes, o primo deixou Minas Gerais, onde nasceu, para ir viver com a namorada e os sogros na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Em entrevista à reportagem, o advogado Vinicius Mendes, primo do rapaz, afirmou que Daniel não sabia nadar. Segundo o familiar, o casal havia decidido de última hora fazer um "bate e volta" até a cidade do Guarujá.

Daniel José Mendes Barbosa dos Santos, 19 anos, morador de Piracicaba (SP), desapareceu quando nadava na praia da Enseada. Ele estava com a namorada no mar quando, por volta das 8h30, os dois foram puxados por uma forte correnteza.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de um dos turistas que desapareceram no mar do Guarujá, litoral sul de São Paulo, foi encontrado na tarde desta terça-feira (19).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.