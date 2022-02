Corpo de suspeito de matar a mulher e os tios dela é achado em motel no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem suspeito de matar a companheira e os tios dela em Macaé (RJ) na madrugada de sábado (12) foi encontrado morto em um motel na Tijuca, na zona norte do Rio. Luciano Alberto de Oliveira, 43, foi achado pelo gerente do estabelecimento com um lençol amarrado no pescoço e pendurado na porta do quarto onde ele estava hospedado.

Um bilhete foi encontrado no local. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a morte tenha ocorrido na madrugada deste domingo. O corpo de Erica Suenia Santos Pereira, 39, assassinada a facadas, foi encontrado dentro da geladeira na casa de Luciano.

No motel onde foi encontrado o corpo do suspeito, agentes da Polícia Civil apreenderam uma marreta dentro de uma mochila que pode ter sido usada nos assassinatos. A Polícia Civil solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Os corpos de Adina de Luna Silva, 66, e José de Assis Ferreira dos Santos, 68, tios da companheira de Luciano, foram achados mortos com golpes de marreta em um imóvel em Macaé (RJ). Já Erica foi encontrada no imóvel do companheiro, próximo ao local.

Outras duas pessoas da família também se feriram na ação, e sofreram escoriações na cabeça causadas por golpes de marreta.

A foto de Luciano, que tinha anotações criminais por lesão corporal e violência doméstica, foi divulgada no perfil da PM-RJ (Polícia Militar do Rio) como foragido.