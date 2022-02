Corpo de pai que jogou filha em rio é localizado em Minas Gerais

JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Foi encontrado nesta sexta-feira (11), município de Rio Doce (MG), o corpo do homem que jogou a filha em um rio em Ponte Nova (MG), no último sábado (5). João Paulo Martins, 26, foi achado no rio Piranga pelo corpo de bombeiros, a 25km do local da queda. A Polícia Civil informou que o corpo da criança, Sofia Vitória Martins Barbosa, 5, segue desaparecido.

"Logo depois, o corpo foi deslocado para o IML de Ponte Nova, onde os trabalhos do médico legista resultaram em seu reconhecimento. Esse corpo é de João Paulo Martins, de 26 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, após arremessar a própria filha no rio Piranga e se jogar", afirmou o delegado geral de Ponte Nova, Carlos Roberto Souza da Silva.

Ainda de acordo com a corporação, a investigação em andamento tenta descobrir a motivação dos fatos e se houve o envolvimento de mais alguma pessoa.

Pai e filha estavam desaparecidos desde o último sábado, quando imagens de câmeras de segurança os registraram passando por uma ponte da cidade, a pé. Em um determinado momento, João Paulo chega a parar para olhar o rio Piranga, e depois eles seguem caminhando.

Pouco depois das 21h40, a polícia recebeu um chamado de pessoas que passavam pelo local e viram o pai arremessar a menina no rio e pular na água em seguida.

Os bombeiros iniciaram as buscas no domingo pela manhã e tiveram dificuldades por causa das condições de visibilidade da água, em decorrência das chuvas. Durante os seis dias de buscas, os bombeiros chegaram a interromper o resgate devido a necessidade de verificar pistas falsas de supostos corpos localizados em outras áreas da região.

Segundo a polícia, a mãe da menina contou que recebeu uma mensagem do pai dizendo que cometeria o crime, mas ela estava no trabalho e não viu o recado a tempo no celular.

Os dois teriam se separado recentemente e João Paulo teria jogado a filha no rio por esse motivo, de acordo com os relatos feitos à PM.