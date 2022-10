Corpo de menina levada pela correnteza junto com irmão é localizado Paraná

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma menina de sete anos que desapareceu com o irmão de seis meses, após o carro da família ser levado por uma enxurrada, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (13) em Pato Branco, a 439 km de Curitiba, no Paraná.

As duas crianças estavam com os pais em um automóvel que foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar um córrego, em São Miguel Cachoeirinha, a cerca de 18 km do centro do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da menina estava a cerca de 400 metros do local do desaparecimento, sob muito barro e vegetação. Dois cães farejadores ajudaram a delimitar a área de busca. Outras equipes continuam trabalhando na procura do menino de seis meses.

Ainda de acordo com os bombeiros, os pais foram socorridos por um morador próximo do ponto da enxurrada e estão bem fisicamente.

De acordo com a Defesa Civil do estado, depois de um começo de semana com chuvas muito expressivas no sudoeste, as precipitações voltaram com intensidade em algumas cidades do Paraná, principalmente na divisa com Santa Catarina.

O órgão reforça que as áreas que vão do oeste ao litoral, na faixa sul, ainda têm risco moderado de eventos climáticos intensos.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), esta sexta-feira (14) amanheceu com tempo instável no estado.

As chuvas ocorrem em várias localidades e entre a região central e o noroeste as instabilidades estão acompanhadas por descargas atmosféricas. Ao longo da madrugada choveu entre 10 e 20 mm no centro-sul e na região de União da Vitória e Lapa. E a previsão é de bastante chuva para as próximas horas nessa faixa, com até 100 mm em Guaratuba no acumulado dos próximos dias.

Ainda segundo a Defesa Civil, chega a 8.366 o número de pessoas afetadas pelo aumento do nível dos rios em 31 cidades, além de 1.237 desalojados e 131 pessoas desabrigadas.

O governo do estado informou que enviou colchões e kits de higiene para a região sudoeste e trabalha ao lado das prefeituras para minimizar os impactos para a população. Nesta sexta também terá início uma campanha de doação de produtos de higiene e material de limpeza para as famílias impactadas pelos estragos.

Nenhum município decretou estado de emergência ou calamidade, segundo a Defesa Civil, mas isso pode ocorrer ao longo do dia, de acordo com a apuração da dimensão dos danos.