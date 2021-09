Corpo de idosa é enterrado como se fosse de outra pessoa no interior de SP

"A família Serra está profundamente solidária, prestamos toda nossa solidariedade às famílias, pedimos sinceras desculpas. Reiteramos nosso forte compromisso em minimizar o sofrimento causado, prestar apoio psicológico às famílias, realizar os funerais eximindo de todo e qualquer custo, restituindo inclusive as famílias pelos custos já honrados com a empresa, e prestando todo apoio necessário neste momento", diz trecho de nota da funerária.

À família dela, a empresa também comunicou a falha, esclarecendo que o corpo da parente verdadeira deveria ainda ser velado e sepultado. Ela foi enterrada, segundo a empresa, às 10h45 desta sexta-feira (24), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Campinas (93 km de SP), com todos os custos arcados pela funerária.

Segundo o Grupo Serra Funerárias, o corpo de Maria Aparecida foi entregue pelo hospital a um agente funerário, com uma etiqueta na qual constavam seu nome, horário e data de falecimento, além do hospital de origem. Já o corpo da outra senhora, acrescentou a empresa, foi recolhido com uma etiqueta em branco.

Maria Aparecida morreu às 11h45 de terça-feira (21), no Hospital Estadual de Sumaré, por complicações decorrentes da Covid-19, segundo registros da delegacia da cidade do interior. A outra idosa, de 71 anos, morreu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na mesma cidade, às 7h30, também na terça. A causa de sua morte não foi informada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.