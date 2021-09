Corpo de homem desaparecido em Angra dos Reis (RJ) é encontrado após 3 semanas

Guilherme Brito, filho de Cristiane, usou as redes sociais para homenagear a mãe quando o corpo dela foi identificado. “Você foi uma mãe incrível. Obrigado por ter me dado a vida. Obrigado por sempre estar ao meu lado. Obrigado por tudo. Eu nunca irei te esquecer. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu ele.

No dia 22, o casal saiu de barco para ver o pôr do sol, mas não retornou. Por volta das 22h, um caseiro enviou mensagens em grupos de pescadores para tentar localizar os dois, mas não obteve sucesso.

Segundo ele, a embarcação em que o casal estava ainda não foi encontrada. “Aparentemente, se encontra naufragado. Mas, devido à profundidade, os bombeiros não conseguiram acesso para confirmar. Até os próximos dias, devemos regatar o barco e fazer a confirmação de que se trata do barco do casal”, disse.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio confirmou que o corpo encontrado em Ilha Grande, região de Angra dos Reis (RJ), é de Leonardo Andrade, 50. O empresário desapareceu com a ex-companheira no dia 22 de agosto, quando o casal decidiu fazer um passeio de barco. Segundo a perícia, a causa da morte foi afogamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.