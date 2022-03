Corpo de homem de 22 anos levado por enxurrada em SP é achado por bombeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros de São Paulo localizaram o corpo do homem de 22 anos que estava desaparecido no bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo, após as chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada e na manhã do sábado (12).

O rapaz, identificado como Diogo, segundo relato do Corpo de Bombeiros, foi arrastado pela água junto com outro homem, que conseguiu se salvar.

Por volta das 11h, a equipe do Gaed (Grupo de Ações em Emergências e Desastres) encontrou o corpo no córrego Aricanduva. Segundo a corporação, Diogo já foi reconhecido por familiares. Os bombeiros aguardam agora o policiamento no local.

No sábado, duas equipes de bombeiros fizeram buscas no córrego Aricanduva e em um piscinão ligado ao sistema hídrico da região, próximo a avenida Caboré, e no domingo retomaram as buscas. Foi nessa via que Diogo e o outro rapaz foram surpreendidos pelas águas.

As chuvas deste sábado deixaram ao menos 14 pontos intransitáveis na capital por causa de alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura de São Paulo). As zonas sul e leste da cidade foram as mais afetadas.

O bairro de Santo Amaro, zona sul da capital, teve três pontos, em duas avenidas (Nações Unidas e Santo Amaro). Itaquera, na zona leste, ficou com três ruas intransitáveis devido ao mau tempo. Os problemas ocorreram nas vias Padre Viegas de Menezes, Itagimirim e Tomazzo Ferrara.

O bairro de Pinheiros, na zona oeste, e Santana, na norte, também apresentaram pontos de alagamento, segundo o CGE. O maior índice pluviométrico desta madrugada, 64 mm de chuva, foi computado no bairro do Jabaquara, na zona sul.