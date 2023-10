Corpo de brasileiro morto em chacina no México é exumado

O episódio foi o terceiro em 2010 no qual autoridades mexicanas descobriram valas com dezenas de corpos, vítimas de narcotraficantes.

O nome do brasileiro não foi divulgado pela Polícia Federal. Em 2010, o Ministério Público Federal informou que entre as vítimas do massacre estavam moradores de Sardoá e Santa Efigênia de Minas, na região leste do estado, cidades vizinhas a Governador Valadares.

O corpo do brasileiro foi entregue aos familiares, em Minas Gerais, em uma caixa fechada. Na época, autoridades mexicanas não autorizaram o reconhecimento, de acordo com a Polícia Federal.

O brasileiro está enterrado no cemitério de Sardoá, em Minas Gerais, e a exumação dos restos mortais é um pedido da Procuradoria-Geral do México, por meio de cooperação jurídica internacional.

