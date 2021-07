Coronavac tem 86,3% de efetividade contra mortes por Covid-19 no Chile, diz estudo

​Em janeiro, o Instituto Butantan detalhou que a vacina tem eficácia geral de 50,38% contra a Covid-19. O dado foi informado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no pedido emergencial da vacina. Esses dados contaram com informações de 9.242 voluntários.

"Ao todo, os resultados de nosso estudo sugerem que a vacina Coronavac teve alta eficácia na proteção contra doença severa, hospitalização e morte, decobertas que reforçam o potencial do imunizante para salvar vidas e reduzir substancialmente as demandas de cuidados nos sistemas de saúde", conclui o estudo.

"Nossos resultados sugerem que a vacina de vírus SARS-CoV-2 inativado preveniu a Covid-19 de forma efetiva, incluindo contra doença grave e morte, uma descoberta com resultados de testes de fase 2 do imunizante", diz o artigo.

O estudo foi realizado entre 2 de fevereiro, data em que o país começou a sua campanha de vacinação, e 1º de maio deste ano e acompanhou 10,2 milhões de pessoas vacinadas com o imunizante no Chile, país líder em vacinação na América Latina.

O estudo também constatou que entre as pessoas que haviam recebido as duas doses a eficácia da vacina foi de 65,9% para prevenção de casos da Covid-19, 87,5% para a prevenção de hospitalizações e 90,3% na prevenção de internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudo publicado nesta quarta-feira (7) mostrou que a vacina Coronavac teve 86,3% de eficácia na prevenção de mortes causadas pela Covid-19 no Chile. As informações são de artigo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), uma das mais importantes da área médica.

