Coronavac para crianças terá intervalo de 28 dias em SP

Do total, 3 milhões estão nos estados e já podem ser usadas, uma vez que a vacina aplicada em crianças é a mesma utilizada em adultos. Outros 6 milhões estão nos estoques do ministério e deverão começar a ser distribuídas nos próximos dias.

Na sexta-feira (21), foi a vez do Ministério da Saúde confirmar a inclusão da Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. De acordo com Rodrigo Cruz, secretário-executivo da pasta, o país tem 9 milhões de doses disponíveis para aplicar nesse público.

No mesmo dia do anúncio da aprovação, o governo de São Paulo anunciou que utilizará 8 milhões de doses da vacina que estavam paradas no Instituto Butantan para imunização de crianças e adolescentes no estado.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirma que a Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa) já iniciou uma reorientação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para que a segunda dose do imunizante seja agendada para esse período.

O período foi o considerado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a aprovação do uso do imunizante para o público infantil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou, conforme orientações do Instituto Butantan, a padronização para 28 dias do intervalo entre a primeira e a segunda dose Coronavac em crianças de 6 a 11 anos na capital.

