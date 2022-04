Cordão do Boitatá volta a ocupar a praça XV, no centro do Rio, com pernaltas e balões

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tradicional bloco Cordão do Boitatá voltou a ocupar a praça XV, no centro do Rio de Janeiro, pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19. Na manhã deste domingo (24), porém, os músicos se apresentaram sem estrutura de palco ou som.

"Não poderíamos deixar de estar com vocês de alguma maneira neste momento de retomada!", escreveu o grupo nas redes sociais.

No cortejo deste ano, os estandartes do bloco homenagearam Tia Maria do Jongo, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Marielle Franco e Dominguinhos, entre outros.

Além de músicas tradicionais do Carnaval, a apresentação contou com pernaltas, balões entregues aos foliões e um boneco gigante carnavalesco.

O Boitatá fez seu primeiro desfile em 1997 e teve um importante papel na revitalização do Carnaval de rua na cidade.