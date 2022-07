Controle de incêndio na região da 25 de Março pode só terminar na terça (12)

Não há previsão para a extinção do fogo. As chamas foram contidas em pontos isolados e os bombeiros devem trabalhar durante todo o dia para apagar os focos de incêndio.

Cada cilindro garante de 20 a 30 minutos de ar. A duração, porém, varia de bombeiro para bombeiro e de acordo com a respiração do usuário.

A fumaça dentro do edifício é um dos principais desafios para os cerca de cem bombeiros que trabalham no local. Eles se revezam em turnos para entrar no prédio e trabalhar na contenção das chamas.

A região está coberta por uma fumaça branca que dificulta a respiração e causa ardência nos olhos. Com o tempo seco e o vento forte que vez ou outra espalha ainda mais a fumaça, os bombeiros lutam para conter as chamas até serem capazes de apagar de vez o incêndio.

Dois bombeiros tiveram queimaduras de segundo grau causadas por uma explosão, provavelmente provocada pela entrada de oxigênio no interior do edifício.

O incêndio começou por volta das 21h deste domingo (10) após uma explosão na altura do terceiro andar de um prédio comercial na rua Abdo Schahin, segundo as informações da Polícia Civil. Três edifícios próximos foram afetados, sendo uma loja, um edifício comercial e uma igreja.

