Contra apagamento, CEU Vila Atlântica vai receber arte de mulheres negras

"O CEU Vila Atlântica, na periferia da cidade, será o palco dessas pinturas e também de debates sobre a questão de gênero, racial e direito à cidade. Além da pintura, cada artista participará de um encontro presencial com alunos e professores para apresentação do seu mural, sua trajetória e conversar sobre arte, negritude, apagamento da presença negra, entre outros temas. Pretendemos transformar o CEU Vila Atlântica em um lugar de encontro, aprendizado e reflexão", define Soberana Ziza.

Segundo a idealizadora do projeto, personagens e histórias da cultura negra sofreram apagamento ao longo do tempo e o objetivo da iniciativa é resgatá-las, dando visibilidade e apresentando às novas gerações.

"Esse trabalho é uma coisa incrível, indescritível, um sonho realizado. Sempre desenhei os meus sonhos e fazer uma empena, deixar minha marca num local onde as pessoas possam se sentir alimentadas, acalmadas, pensar sobre meu trabalho, me deixa muito feliz. Já tinha desenhado isso uns dois anos atrás e enfim se realizou", afirma.

A outra artista é Sheyla Ayo, formada em artes visuais com pós-graduação em história da arte. Seus trabalhos dialogam com a ancestralidade feminina e ritos de passagem.

A ideia é recontar algumas histórias. As intervenções fazem parte do Projeto "Estamxs Vivxs -Mulheres Emergentes", da artista visual Soberana Ziza.

