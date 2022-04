Consumir este alimento regulamente pode reduzir risco de infarto

Os abacates são compostos principalmente por gorduras monoinsaturadas, gorduras saudáveis ​​que fazem bem ao organismo e têm o benefício de diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos. É rico em vitaminas A, C, B6 e E, que intervêm ao nível da função imunitária, protegem o organismo de fatores externos, atuam ao nível do desenvolvimento ósseo, participam na síntese de colagénio na pele e nos tecidos, e contêm antioxidantes característicos. Quanto aos minerais, destacam-se o potássio e o magnésio, essenciais para o metabolismo e controle da pressão arterial.

O estudo analisou dados de saúde de 68.000 mulheres e 4.000 homens com mais de 30 anos, obtidos em dois estudos governamentais. No início da pesquisa, todos os participantes estavam livres de câncer, doença cardíaca coronária e acidente vascular cerebral. Os pesquisadores revelaram que aqueles que substituíram os abacates por manteiga, margarina, queijo e carne processada tiveram os melhores resultados.

“Embora não haja solução alimentar para uma dieta saudável, este estudo demonstra os benefícios do abacate para a saúde”, disse Cheryl Anderson, presidente do Comitê de Epidemiologia e Prevenção da American Heart Association, em um comunicado à imprensa.

O abacate é um ótimo protetor cardiovascular, diz um estudo publicado no Journal of the American Heart Association que mostrou que duas porções de 80 gramas de abacate por semana foram suficientes para reduzir o risco de ataque cardíaco em 21%.

