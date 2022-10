Considerada extinta por 80 anos, barata comedora de madeira é encontrada em ilha

Chefe do conselho que administra a ilha, Atticus Fleming comemorou o achado. "Essas baratas são como a nossa própria versão do fringilídeos de Darwin, separadas em pequenas ilhas durante milhares ou milhões de anos de desenvolvimento de sua genética única", afirmou.

Ele encontrou famílias da Panesthia lata, nome científico do inseto, debaixo de uma figueira quando estava trabalhando em um projeto com o cientista Nicholas Carlile, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente do estado de New South Wales.

