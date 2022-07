Conselho de Direitos Humanos vai a favelas apurar violações à liberdade de imprensa e expressão

Com esse material, o conselho vai produzir um relatório que será entregue às autoridades, com recomendações de medidas e ações a serem tomadas que visem a garantir a ampliação do pleno exercício da liberdade de expressão.

A ideia é mapear os principais obstáculos ao exercício do jornalismo e da comunicação nessas regiões, tanto no que se refere a episódios de intimidação, quanto aos desafios de infraestrutura, ausência de políticas públicas que promovam o jornalismo local e o papel da comunicação.

A agenda foi construída a partir da escuta do conselho sobre a intensificação de casos de ataques à imprensa e violações à liberdade de expressão no país de modo geral. Ela se insere também em um contexto de violência política pré-eleitoral.

