Conheça a técnica incrível que vai apimentar a sua relação

Agora, é preciso um vibrador de 15 cm e 3 cm de largura. O circuito começa com a ponta sendo contraída na entrada da vagina e progride até à contração profunda, com o aparelho inteiro inserido. Você tem a opção de aumentar a intensidade e o mudar os movimentos, que deixa tudo muito melhor.

Para pegar força, os exercícios são feitos com pesos de 20 a 70 g, inseridos a profundidades diferentes, dependendo do tamanho do canal vaginal. Para isso você pode usar as famosas bolinhas.

