Conheça as seis formas de orgasmos para mulheres

O orgasmo pode varias muito, dependendo da intensidade e duração do estímulo, contendo vários tipos diferentes. Os mais conhecidos são o clitoriano e o vaginal , porém eles não se limitam às partes intimas. Confira as outras quatro:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.