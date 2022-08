Conheça a história por trás de obra roubada de Tarsila, 'Sol Poente'

Dois dos títulos foram comprados no ano passado por Eduardo Costantini, fundador do Malba (Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires), para a sua coleção privada. São elas "Elevador Social", de Rubens Gerchman, de 1966, e "Maquete para o Menú Espelho", de Antonio Dias, de 1964.

Embora a Polícia Civil ainda não tenha confirmado nomes da suspeita e da vítima, as obras pertencem a uma das coleções privadas mais renomadas do país, de Jean Boghici, morto em 2015. Há exatos dez anos, parte dela foi destruída em um incêndio que atingiu a sua cobertura duplex em Copacabana, no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos quadros roubados —e já recuperados, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro— num dos mais impressionantes escândalos da arte nacional recentes é também um dos mais conhecidos Tarsila do Amaral. É "Sol Poente", de 1929, pertencente ao período mais importante da produção da artista, compreendido entre 1923 e 1933.

