Congresso internacional sobre jornalismo de educação está com inscrições abertas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação) promove na próxima semana o 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, evento que será totalmente online. As inscrições estão abertas no site https://jeduca.org.br/jeduca2020/ e são gratuitas.

O evento, que tem como tema "O Jornalismo de Educação na Pandemia", vai discutir temas como a credibilidade do jornalismo em meio à cobertura da Covid-19, os desafios educacionais nesse contexto e como diferentes países estão lidando com a situação.

A mesa de abertura, às 10h da segunda-feira (19), vai debater a credibilidade do jornalismo. Os debatedores serão Flavia Lima (ombudsman da Folha), Cristina Tardáguila (Agência Lupa e Internacional Fact Checking Newtwork) e Fernando de Barros e Silva (Foro de Teresina e revista Piauí), com a mediação de Fábio Takahashi (editor do DeltaFolha).

Congresso internacional de jornalismo de educação da Jeduca (associação de jornalistas do setor), que era presencial mas será online neste ano Alice Vergueiro/Divulgação **** A repórter da Folha Isabela Palhares será uma das debatedoras na mesa que abordará o impacto da pandemia na cobertura das eleições municipais deste ano. O também repórter da Folha Paulo Saldaña vai fazer mediação em sessão que falará do conservadorismo na educação.

Ao todo, serão 35 debatedores, de 7 países e 13 estados brasileiros. Serão oferecidos também mini-cursos sobre uso de microdados na educação e as mudanças que o novo Fundeb traz para a educação.

Todas as mesas terão tradução em Libras.